Erdoğan'ın Gazze çıkışı İsrail'de böyle yankılandı: Bir darbe daha vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Erdoğan, görüşmelerinde bölgesel barış, enerji iş birliği ve küresel krizleri ele aldı.

Zirvede yaptığı konuşmada Gazze'de 23 aydır süren katliama dikkat çeken Erdoğan, "Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışı İsrail'de endişeyle karşılandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSRAİL'E BİR DARBE DAHA VURDU"

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşıyarak "Erdoğan İsrail'e bir darbe daha vurdu" ifadesini kullandı.

Haberde, Türkiye'nin Gazze'yi ŞİÖ gündemine taşımasının diplomatik önemine dikkat çekildi.

Erdoğan'ın Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan açıklamaları da aktarılırken, ŞİÖ'nün Batı merkezli düzene alternatif oluşturma çabaları öne çıkarıldı.

Times of Israel ise Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmesine yer verdi.

Gazete, Ankara'nın Tahran'a nükleer müzakereleri sürdürme çağrısı yaptığını ve enerji iş birliği mesajı verdiğini yazdı.

Gazetaexpress ise Erdoğan-Putin görüşmesine dikkat çekti. Haberde, Erdoğan'ın Ukrayna savaşının adil ve kalıcı barışla son bulması için Türkiye'nin çabalarını anlattığı belirtildi.

Ayrıca Aliyev ve Paşinyan ile yapılan temaslarda Gazze ve Suriye'nin de gündeme geldiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi'nde konuştu: Suriye'de tehditlere karşı duracağız