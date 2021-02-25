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  • Eren-5 operasyonunda mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu bir sığınak ve 7 depo imha edildi
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Eren-5 operasyonunda mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu bir sığınak ve 7 depo imha edildi

Mardin kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Eren-5' operasyonunda, mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu 1 sığınak ile 7 depo imha edildi. Sığınak ve depolarda yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA25 Şubat 2021 Perşembe 11:13 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:13
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İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK mensuplarının bulunup etkisiz hale getirilmesi, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesi amacıyla düzenlenen 'Eren-5' operasyonu kapsamında, Bagok kırsalında 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı Özel Birlik' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan arazi taramasında; 8 noktada taşlarla gizlenen 1 sığınak ve 7 depo tespit edildi. Sığınak ve depolarda yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak ve depolar, içindeki malzemelerle imha edildi.

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