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Bingöl'de Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Bingöl'de 551 personelin katılımıyla Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu başlatıldı.

AA12 Mayıs 2022 Perşembe 11:16 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bingöl'de "Eren Abluka-9 (Bingöl-Kiğı-Darköprü) Şehit J.Asb.Çvş. Ferdican Altunkaş Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı koordinesindeki operasyonda, jandarma komando, asayiş komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 37 operasyonel timdeki 551 personelin görev aldığı belirtilen açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarının, halkın desteği ile "inançlı ve kararlı" bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

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