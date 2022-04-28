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Güncel

Eren Abluka operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya darbe

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Eren Abluka operasyonlarında bugüne kadar 7 terörist etkisiz hale getirildi.

AA28 Nisan 2022 Perşembe 10:39 - Güncelleme:
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AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilkbahar-yaz operasyonları kapsamında ilki 15 Nisan'da başlatılan Eren Abluka operasyonları Diyarbakır, Hakkari, Batman, Şırnak, Mardin ve Tunceli'de halkın desteğiyle başarıyla sürdürülüyor.

Operasyonlarda bugüne kadar Hakkari'de 4, Şırnak'ta 3 olmak üzere 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kullandığı 28 mağara, 38 sığınak ve 2 depo kullanılamaz hale getirildi.

Eren Abluka operasyonlarında 10 piyade tüfeği, 223 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı ve bunlara ait düzenek, 1142 kilogram patlayıcı madde, 36 şarjör, 633 piyade tüfeği mühimmatı, 12 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, bir havan mühimmatı, 3 top mühimmatı, 2 telsiz, 76 tüp, 2 akü, bir güneş paneli, 1374 kilogram gıda ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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