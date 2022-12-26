Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Operasyonu'nda 445 kilo esrar yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 22 Aralık'ta duyurduğu, kış üslenmesi hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve polis özel harekat timlerinden oluşan 3 bin 651 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu' devam ediyor.

Valilik'ten yapılan açıklamada, nokta istihbaratına dayalı gerçekleştirilen operasyon kapsamında Lice ilçesi kırsal Akçabudak ve Çiftlik mahalleleri ile Kulp ilçesi Sarım Çayı bölgesinde devam eden arazi ve temas aramalarında, piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan 445 kilo esrar ele geçirildiği, tespit edilen 4 sığınakta yapılan aramada, 3 uzun namlulu tüfek, 2 havan mühimmatı, 11 bin 995 çeşitli çaplarda fişek, 6 şarjör, 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 40 kilo amonyum nitrat, 23 pil bloğu, 570 pil, 1 hilti makinesi, çok miktarda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.