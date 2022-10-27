İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2022 Perşembe / 2 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6128
  • EURO
    18,6913
  • ALTIN
    995.503
  • BIST100
    3931.53
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu ile terörün finans kaynağına darbe
Güncel

Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu ile terörün finans kaynağına darbe

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da sürdürülen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu'nda 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk, 1 ton 148 kilo toz ve kubar esrar ele geçirildi.

AA27 Ekim 2022 Perşembe 17:15 - Güncelleme:
Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu ile terörün finans kaynağına darbe
ABONE OL

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda Diyarbakır'da sürdürülen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu kapsamında terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı icra edilen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-38 Operasyonu'nda, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Ortaç Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 74 farklı noktada arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.

Arama tarama faaliyeti sonucu, 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk, 802 kilo toz esrar ile 346 kilo kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.