İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2022 Cumartesi / 10 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6452
  • EURO
    19,6449
  • ALTIN
    1077.07
  • BIST100
    4962.97
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu bölgesinde ele geçirilen mühimmat imha edildi
Güncel

Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu bölgesinde ele geçirilen mühimmat imha edildi

Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu kapsamında, Hakkari'de toprağa gömülü olarak tespit edilen 9 AK-47 piyade tüfeği, 8 roketatar sevk fişeği ve 13 el bombası ile çok sayıda mühimmat imha edildi.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 15:06 - Güncelleme:
Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu bölgesinde ele geçirilen mühimmat imha edildi
ABONE OL

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma komando, jandarma özel harekat ve terörle mücadele (TEM) ekiplerinin katılımıyla ve nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen, Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güvenli köyü Sarıkaya mezrası kırsalında arazi taraması yapıldı.

Tarama sonucunda toprağa gömülü olarak tespit edilen 3 bidon içerisinde, 60 mm çapında havan, bixi makinalı tüfek ve tamburu, 9 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 kalaşnikof dipçiği, PM 98 uzi makineli tabanca, 60 mm çapında 47 havan mühimmatı, 9 anti tank RPG-7 roketatar mühimmatı, 7,62 mm çapında 500 mühimmat, 12,7 mm çapında 12 uçaksavar mühimmatı, 8 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 50 av fişeği, 2 basma düzenekli EYP, 200 metre infilaklı fitil, 50 dinamit lokumu, 2 kilogram kara barut, 13 el bombası, 13 el bombası fünyesi, 27 şarjör, jeneratör ile 2 sırt çantası, ele geçirilen mühimmat imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

  • Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu
  • terör operasyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.