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Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Galata Kulesi'nde şehit Eren Bülbül'ün doğum gününde video mapping gösterisi gerçekleştirildi.

AA1 Ocak 2022 Cumartesi 20:55 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 20:55
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TRT'nin organizasyonuyla düzenlenen gösteride "İyi ki Doğdun Eren" ve "İyi ki Varsın Eren" yazılı görseller kuleye yansıtıldı.

Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin afiş ve fragmanı da yansıtılan görüntüler arasında yer aldı.

Eren Bülbül'ün doğum günündeki etkinliği yerli ve yabancı turistler ilgiyle takip etti.

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