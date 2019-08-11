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Eren Bülbül ne zaman öldü? Şehit Eren Bülbül kimdir, neden öldü?

Eren Bülbül ne zaman öldü? Şehit Eren Bülbül kimdir, neden öldü? sorularının yanıtları merak ediliyor. Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün vefatının üzerinden 2 yıl geçti. Eren Bülbül, ölümünün 2'nci yılında anılıyor. 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül’ün ikinci ölüm yıldönümü bu yıl Kurban Bayramı’na denk geldi. Oğlunun mezarı başında dua eden gözü yaşlı annesi “İki yıl oldu acısı dinmiyor” dedi. Eren Bülbül hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

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Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün kanı, bölgedeki operasyonlarını daha da yoğunlaştıran güvenlik güçleri sayesinde yerde kalmadı. Eren Bülbül, ölümünün 2'nci yılında da unutulmadı. Eren Bülbül’ün ikinci ölüm yıldönümü bu yıl Kurban Bayramı’na denk geldi. Oğlunun mezarı başında dua eden gözü yaşlı annesi “İki yıl oldu acısı dinmiyor” dedi. Peki, Eren Bülbül ne zaman öldü? Şehit Eren Bülbül kimdir, neden öldü?  İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizin içerisinde yer alıyor. 
 
ŞEHİT EREN BÜLBÜL KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? 
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül, ölümünün 2'nci yılında anılıyor.
Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi.
 
Babasını küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü.
 
İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.
 
Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı.
 

 
Eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışan Bülbül, küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek oldu.
 
Yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukları göğüsleyen Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı.
 
Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
 

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