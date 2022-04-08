Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi'nde, şehit Eren Bülbül'ün Huzurkent'teki bir parka adının verilmesini içeren önergenin CHP, HDP ve Emek Partisi oylarıyla reddedilmesine tepkiler sürüyor.

"MAHCUP OLMAK YERİNE, İSMİNİ VERMEYE KARŞI DURUYORLAR"

Sabah'ın haberine göre, Eren Bülbül'ün Trabzon'da yaşayan annesi Ayşe Bülbül, oğlunun isminin parka verilmesine karşı çıkan HDP ve CHP'lilere tepki göstererek, şunları söyledi: "HDP, CHP oğlumun adını yaşatmamak için mücadelelerini sürdürüyorlar.

Onlar mahcup olacakları yerde şehidin ismini vermeye karşı duruyorlar. Benim evladım 15 yaşında şehit oldu. Asker olmayı isterken onu şehit ettiler. Şehit edenler şimdi de adını yaşatmak isteyenlere karşı mücadele veriyorlar.

Oğlumun ismi Türkiye'de her yerde yaşatılıyor ama HDP ve yandaşı CHP yine sahneye çıkıp, teröre laf söyletmemek ve terör kurbanı olanların adını yaşatmamak için birliktelik yapıyorlar. Birleşen 6 parti sessiz kalıyor.

Bu olay beni derinden üzdü. Ramazan ayımızı zehir etti. O kişiler sakın benim yanıma gelmesinler. Yazıklar olsun, Bu mübarek günlerde bu olay canımı çok yaktı. Onlar evlat acısını bilmezler"

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Vatandaşlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit Eren'in ölüm yıldönümlerinde attığı tweetlere değinerek, "Kılıçdaroğlu '15 yaşındaki bir çocuğa kurşun sıkacak kadar alçaksınız, Hain terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'e rahmet diliyorum' diye tweet atarken CHP'li Meclis üyelerinin Eren Bülbül hakkındaki bu davranışını anlamak mümkün değil" dedi. Vatandaşların tepkileri şöyle:

Fatma Şenel (22): "Açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu'nu da samimi bulmuyorum. Fakat meclis üyelerinin genel başkanlarından ayrı düşünceleri de değişik bir durum. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Berkin Elvan isminin yazılmasını teklif etseydi, CHP ve HDP yine red oyu kullanır mıydı ? Mecliste dik duran belediye başkanı ve meclis üyelerini kutluyorum. Şehitlerimizi unutmadık ve asla unutmayacağız. İyi ki varsın Eren Bülbül"

"KILIÇDAROĞLU NE KADAR SAMİMİ"

Emrah Çoban (28): "15 yaşındaki şehidimiz Eren Bülbül'e her yıl anma paylaşımında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, acaba bu konuda içtenlikle mi tweet atıyor. Meclis üyelerinin davranışları gösteriyor ki farklı anlayış içerisindeler.

HDP ile ortak hareket ettiklerini Akdeniz Belediye meclisinde gerçekleşen oylamada resmiyete bir kez daha döktüler. Burada CHP ve HDP şehit üzerinden bile ortaklıklarını gösteriyor. Bütün hainlere karşı İyi ki varsın Eren"

"ŞEHİTLERE SAYGI DUYMAK ZORUNDALAR"

Fatma Elgin (26): "Hangi parti olursa olsun şehitlere saygı duymak zorundadır. CHP'li Meclis üyelerinin bir şehit isminin parka verilmesine ret vermesi zaten başlı başına vahim bir durum. Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'nun hassasiyet gösterdiği bir konunun tersine davranıyorlar, bu da ilginç bir konudur"