Eren Bülbül'ü korurken şehit düşen Gedik'in annesi, oğlunun mezarını ziyaret etti

Şehidin annesi Hatice Gedik ve yakınları, Kurban Bayramı arifesinde şehit oğullarının kabrinin bulunduğu Bekbele Mezarlığı'na geldi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, şehit Ferhat Gedik ve güvenlik güçleri için dua edildi.

Anne Gedik, gazetecilere, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Her şehit haberi aldıklarında aynı acıları yaşadıklarını aktaran anne Gedik, "Her arife ve bayram erkenden arardı. Göreve gitmeden önce, 'Anne kalktın mı? Bayramın mübarek olsun.' derdi. Arife günü arar, 'Anne erken kalk mezara git, ölmüşlerimizi ziyaret et.' derdi. Geldim oğlum, şimdi de seni ziyaret ediyorum." ifadelerini kullandı.