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Eren Erdem iş başında! CHP'ye yeni trol ordusu

Seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de bir fatura da trollere kesildi. CHP'nin secim sürecinde çalıştığı tüm trol ve ajanslarla yollar ayrılırken, yeni trol ağı için de düğmeye basıldı. Projenin başında CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem bulunuyor.

Yeni Şafak24 Haziran 2023 Cumartesi 07:55 - Güncelleme:
Eren Erdem iş başında! CHP'ye yeni trol ordusu
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14 Mayıs seçimlerinden önce gündeme gelen CHP'nin 40 bin kişilik trol ordusunda değişim var. Yenilginin bir faturası ajanslara kesilirken, partinin çalıştığı ajans ve trollerle yollar ayrıldı. CHP'nin Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilen Eren Erdem'in yeni trol ağı kurmak için bazı iletişim ve reklam ajanslarıyla görüşüp bir havuz oluşturduğu belirtiliyor.

CHP, Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, yönetim kadrosunu değiştirmişti. Yeni MYK'da ilk kez Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı oluşturuldu. Birimin başına Eren Erdem getirildi. Erdem'in göreve gelmesinin ardından CHP'nin seçim sürecinde çalıştığı tüm trol ve ajanslarla yollarını ayrıldı. CHP'nin özellikle Tuncay Özkan ve ekibinin çalıştığı ajanslarla yolların ayrıldığı ve şu an için kimseyle çalışılmadığı öğrenildi.

ÖZEL HAVUZ OLUŞTURDU

Yeni Şafak'ın haberine göre, Eren Erdem'in CHP adına tüm şirketlerle yollarını ayırmasının ardından yeni bir çalışma başlattığı öğrenildi. CHP'nin önceliği trollere verdiği öğrenildi. Trollerden alınan teklifleri değerlendirmeye alan CHP'nin bir sonraki adımının sözlükler olduğu ve bazı sözlüklerden teklif aldığı ortaya çıktı. İletişim ve reklam ajanslarıyla doğrudan görüşen Eren Erdem'in bir havuz oluşturduğu ve oluşturduğu bu havuzda tüm ajanslarla konsept olarak çalışacağı ileri sürüldü.

BEŞ AYAKLI ORGANİZASYON

CHP'nin algı operasyonları ve manipülasyonda kullandığı trol ordusunu ve yapılanma şemasını geçtiğimiz nisanda ortaya çıkmıştı. CHP'nin trol ağı; 40 bine yakın trol ve binlerce bot (sahte) hesap, "CHP'li fenomenler", "Destek veren fenomenler", "CHP algı timleri", "Sokak röportajcıları" ve "Sosyal medya habercileri" adı verilen birimlerden oluşuyor. Twitter'da yüksek takipçili bazı hesaplar da CHP'nin trol ordusu ile birlikte hareket ediyor. Bu hesaplar arasında Gelecek Partisi, İYİ Parti ve FETÖ'yle irtibatlı kişiler var.

  • CHP troll skandalı
  • Eren Erdemin yeni trol ağı
  • seçimlerde CHPnin ajansları ve trolleri

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