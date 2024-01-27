CHP'de belediye başkan adaylarının belirlenmesi süreci devam ederken, parti içerisindeki derin kavga da iyice görünür oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Eren Erdem sosyal medya hesabı X'te Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve yönetimdeki diğer isimleri topa tuttu.

Eren Erdem, CHP'nin bu yıl 100. yaşını kutladığını ifade ederek partinin bir kültürü ve gelenekleri olduğunu kaydetti. Eren Erdem, CHP tarihinde bir ilk yaşandığını söyleyerek, "Az önce aldığım bir bilgiyle adeta şok oldum!" dedi.

Erdem şunları söyledi:

Hadise şudur; Sayın Genel Başkan kurultayda "adayları önseçim ile belirleyeceğiz" dedi. Hadi yapılmadı. Peki adaylar nasıl belirlenecekti? "Merkez yoklaması." Yani; Genel Merkez ataması...

Edindiğim bilgiye göre; İBB Başkanımız, bazı ilçe belediye başkanlarımızı aramış; "sizinle çalışmayacağız, filanca kişiyle çalışacağız" demiş. Lakin bu aranan ilçelerle ilgili; henüz MYK ve Parti Meclisi kararı yok.

Ayrıca arayan kişi bir "belediye başkanı." Yani kendisini atayan kurul "Parti Meclisi."

"CHP'NİN 100 YILLIK TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ ŞEYLER"

Aranan ilçeyle ilgili;

- MYK ve Parti Meclisi kararı yok.

- Arayan kişi, aranan kişiyle "denk, aynı statüde," bir BELEDİYE BAŞKANI...

CHP'nin 100 yıllık tarihinde görülmemiş şeyler bunlar.

Genel Başkan, Genel Merkez karar vermiyor; bir belediye başkanı kimlerin "büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı olacağına karar veriyor..."

Partinin Genel Başkanlığı, Genel Merkez yöneticiliği, Parti Meclis üyeliği daha önce bu kadar aşağılandı mı? Hatırlamıyorum...

Ha, şimdi birileri diyecek ki; "Ekrem bey Özgür bey ile istişare edip adaylarda uzlaşmış, öyle aramıştır..."

Tüzüğümüze aykırı! Parti Meclisinde oylanması gerekiyor. Ne demek yani? Bir ilçe belediye başkanı aday yapılmayacaksa onu kim arar? Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı arar...

"Sizinle çalışmayacağız, X kişiyi uygun gördük" cümlesini bir başka atanmış BELEDİYE BAŞKANI kuramaz. Bu düpedüz, parti yönetimi üzerinde siyasi vesayet kurmaktır.

Eren Erdem, Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel'in birlikte olduğu bir fotoğrafı da paylaşarak şunları kaydetti:

"DEĞİŞİM DEDİĞİNİZ BELEDİYELERE ÇÖKMEK"

En soldaki, şu ana kadar 8-10 tane Belediye başkanı belirledi. Ortadaki, Çanakkale adayı oldu. Sağdaki Ataşehir adayı oldu.

Seçim geceleri partiye kabus yaşatan, SEÇİM SİSTEMLERİNİ çökerten; CHP'nin tüm politikalarını belirleyen bu kişiler, "değişim" adı altında gelip, sistemi ele aldılar. Partiyi 28 Mayıs 2023 gecesine kadar bunlar yönetti! Tüm kararları bu kişiler aldı!

Ve şu an partiyi yine, halen bunlar yönetiyor... Değişim? İşte tam olarak mesele buydu... "Belediyelere çökmek..."

"NAMUS ŞEREF SÖZLERİ VERDİNİZ HİÇBİRİNİ TUTMADINIZ"

Eren Erdem, parti yönetimine seslendiğini kaydederek, "Belediye Başkan adayları belirlemek için, - ÖNSEÇİM dediniz, yapmadınız! Temayül dediniz, yapmadınız! Memnuniyet anketi dediniz, sonuçlarına uymadınız! Şimdi Parti Meclisi'nden yetki kaçırmaya çalışıyorsunuz...

Sırf kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın durdu diye, "MEMNUNİYET ANKETİNDEN 1. ÇIKAN" isimleri tasfiye etmek, parti içinde kimlik/mezhep siyaseti yapmak; sizi tarihe geçirecek ve "değişimin" aslında "belediye başkanlıklarına çökmeden ibaret" bir hikaye olduğunu tescilleyecektir!

Onlarca örnek var ama sırf bir tanesini vereyim;

Değişim dediğiniz şey, ilçesindeki anketlerde 1. olan adayı Kılıçdaroğlu'na yakın durdu diye çizip, yerine "her seçim gecesi partinin seçim sisteminin çökmesine sebep olmuş olan onursal'ı mı getirmekti?"

Evet, değişim başından beri buydu! Hikaye anlattınız... Delegeye namus şeref sözleri verdiniz! Hiçbirini tutmadınız! Şimdide kalkmış, herkesin aklıyla alay ediyorsunuz... CHP, kimsenin babasının çiftliği değildir!