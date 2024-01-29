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  • Eren Erdem'den ''Tunç Soyer'' ifşası! ''Böyle bir tweet atmak istemezdim...''
Güncel

Eren Erdem'den ''Tunç Soyer'' ifşası! ''Böyle bir tweet atmak istemezdim...''

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kurultayda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için aday gösterilmeyeceğini açıkladı.

29 Ocak 2024 Pazartesi 07:49 - Güncelleme:
Eren Erdem'den ''Tunç Soyer'' ifşası! ''Böyle bir tweet atmak istemezdim...''
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CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme süreci sancılı şekilde geçiyor. Seçimlere 2 ay gibi kısa bir süre kalmasına karşın CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı hala açıklanamadı, kriz her geçen gün büyüyor.

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, yaşanan krizle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdem, "Bu gece, "Bu saatte böyle bir tweet atmak istemezdim. Ama maalesef, tüm diplomatik iletişim başarısız olduğu için; kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur. Bu gece, CHP İzmir Belediye Başkan adayı belirlenmektedir. Ve Tunç Soyer, eşi benzeri görülmemiş bir biçimde harcanmak üzeredir! Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay adaylaşmak üzeredir. Şu an, İzmir'i yüzde 100 kazanacak bir isim olan Tunç Soyer, Cemil Tugay'a değiştirilmektedir. Sebebi; Kılıçdaroğlu'nu kurultayda desteklemiş olmasıdır" dedi

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