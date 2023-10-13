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Güncel

Eren Erdem'e soğuk duş! ''Sandalyelerle aran nasıl?''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in düzenlediği basın toplantısına sadece bir gazeteci katıldı. Sosyal medyada kullanıcılar, Erdem'in toplantısını sadece bir gazetecinin takip etmesini ti'ye aldı.

13 Ekim 2023 Cuma 08:05 - Güncelleme:
Eren Erdem'e soğuk duş! ''Sandalyelerle aran nasıl?''
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Sancılı bir kurultay süreci geçiren CHP'de ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Kurultayda yeniden aday olması beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerin başında gelen Erdem'in basın toplantısına sadece bir basın mensubu katıldı.

Boş salona hitap eden Erdem'in, konuşması boyunca sağa-sola bakması ise sosyal medyada alay konusu oldu.

Sosyal medyada kullanıcılar, Erdem'in toplantısını sadece bir gazetecinin takip etmesini ti'ye aldı.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

* Ya kimse de izlememiş adamı

* Sandalyelerle aran nasıl Eren Bey

* Basın yok

* Toplantıda gazeteci izdihamı yaşanmış diyorlar

* Kitlelere hitap etmiş diyorlar

* Toplantıyı sadece bir gazeteci izliyor. Çok komik bir partisiniz

* Salon hıncahınç dolu

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