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Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, bugün başlatılan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında 3 teröristin daha Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 18:14 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 18:20
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün başlayan Eren Kış-7 Operasyonları çerçevesinde, Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubunun daha silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği, teröristler ile 4 M-16 piyade tüfeği ile 2 Kalaşnikof piyade tüfeğinin ele geçirilerek bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

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