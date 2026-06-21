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  • Erhan Karaal soruşturmasında çember daralıyor! Kaçırılma dosyasında yeni gözaltılar
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Erhan Karaal soruşturmasında çember daralıyor! Kaçırılma dosyasında yeni gözaltılar

Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

AA21 Haziran 2026 Pazar 15:09 - Güncelleme:
Erhan Karaal soruşturmasında çember daralıyor! Kaçırılma dosyasında yeni gözaltılar
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha yakalandı.

Böylece gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 12'ye yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- NE OLMUŞTU?

Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

  • Kültür AŞ
  • Erhan Karaalın
  • Maltepe kaçırma

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