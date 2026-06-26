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Erhan Karaal soruşturmasında yeni gelişme: 10 zanlı tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

AA26 Haziran 2026 Cuma 09:25 - Güncelleme:
Erhan Karaal soruşturmasında yeni gelişme: 10 zanlı tutuklandı
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin alınmasının ardından "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

- NE OLMUŞTU?

Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatan Başsavcılık, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.

Ekiplerin çalışmalarının ardından Tuzla'daki inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alınmış, 6'sı tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın devamında Kocaeli'deki ormanlık alanda bulunan villaya düzenlenen operasyonda 5 zanlı daha gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunun içinde bulunduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükselmişti.

  • erhan karaal
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