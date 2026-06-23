İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasıyla ilgili soruşturma sürerken, eşi Ayşe Karaal 24 TV'ye konuştu.

Eşinin bulunmasının ardından kendisiyle kısa süre görüşebildiğini söyleyen Karaal, "Bir 5 dakika 'Erhan merhaba, nasılsın, iyi misin?' diyebildim. 'İyiyim ben, sen merak etme' dedi" ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında gündeme gelen 300 ve 500 kilogram altın iddialarına da değinen Karaal, eşinin böyle bir konuyla ilgisinin olmasının mümkün olmadığını söyledi. Karaal, "Çok şaşkınım. Öyle bir altın var mıdır, yok mudur bilmiyorum ama Erhan'la hiçbir alakası olma ihtimali yok" diye konuştu.

Ayşe Karaal, eşinin yaşadığı sürece ilişkin kendisine, "Kurtulacağımı hiçbir zaman düşünmüyordum. Kafama silah dayamışlardı. Öldüresiye dövüldüm. İnanılmaz acılar çektim" dediğini de aktardı.

Karaal, eşinin sıradan bir hayat sürdüğünü vurgulayarak, "Biz pazardan alışverişimizi yapan, sahilde yürüyüşümüzü yapan, lüks yaşantısı olmayan sıradan bir aileyiz. Erhan'ı kaçırıp bu kadar büyük organizasyonda ne umdular bilmiyorum" dedi.

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