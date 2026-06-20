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Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı sayısı yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2026 Cumartesi 11:18 - Güncelleme:
Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı sayısı yükseldi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

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