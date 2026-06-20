<p>İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 10'a yükseldi. </p><img src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2026/06/18/ibb-kultur-as-genel-mudur-341_2-43.jpg'/>İBB Kültür A.Ş. yöneticisi kaçırıldı: 2 kişi gözaltında<img src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2026/06/19/kacirilan-ibb-yoneticisi--751_2-43.jpg'/>Kaçırılmalı anları anbean güvenlik kamerasında<img src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2026/06/19/turkiyeyi-sarsan-olayda-y-603_2-43.jpg'/>Karaal olayında detaylar netleşti