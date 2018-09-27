Erişah Arıcan kimdir kaç yaşında Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan nereli? Vatandaşlar gündemdeki trend isim olan Erişah Arıcan biyografisini araştırmaya başladı. Peki Prof.Dr. Erişah Arıcan kim kaç yaşında ne iş yapıyor? Borsa İstanbul'un yeni başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan oldu. Prof. Dr. Arıcan, geçtiğimiz günlerde Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğini atanmıştı. Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 1990 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’ne geçen Arıcan, 1991 yılında “Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” konulu doktora tezi ile doktor unvanını almıştır. Prof. Dr. Arıcan, 1999 yılında İktisat Politikası Bilim Dalında Doçent, 2005 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör unvanını almıştır. 1998-2006 yılları arasında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Arıcan, 2006-2015 yılları arasında ise M. Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yapmıştır.

Erişah Arıcan, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

BORSA İSTANBUL'UN YENİ BAŞKAI ERİŞAH ARICAN

Saat 14:00'te başlayan genel kurulda Erişah Arıcan Borsa İstanbul'un yeni başkanı olarak seçildi.Prof.Dr. Erişah Arıcan, 12 Eylül 2018 itibariyle yapısı değişen ve başkanlığını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği Türkiye Varlık Fonu'nun yönetim kuruluna atanmıştı. 2006 yılından buyana Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürüten Arıcan bir dönem Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeliği de yapmıştı. Arıcan aynı zamanda Borsa İstanbul’un yönetim kurulundaydı.

Murat Çetinkaya’nın Genel Müdür, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi olduğu Borsa İstanbul’da; Yunus Arıcı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi; Prof. Dr. Erol Erdoğan Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi; Prof. Dr. Erişah Arıcan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi; Nicola Beattie Yönetim Kurulu Üyesi; Dr. Alp Keler TSPB Temsilcisi Yönetim Kurulu Üyesi; Işınsu Kestelli Yönetim Kurulu Üyesi; Metin Ayışık Yönetim Kurulu Üyesi; İhsan Durdu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.Mevcut yönetim, Borsa İstanbul tarihinde üst üste iki kez ertelendikten sonra 8 Haziran 2017’de gerçekleştirilen kritik Genel Kurul’da göreve getirildi.

Erişah Arıcan kimdir?

Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 1990 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’ne geçen Arıcan, 1991 yılında “Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” konulu doktora tezi ile doktor unvanını almıştır. Prof. Dr. Arıcan, 1999 yılında İktisat Politikası Bilim Dalında Doçent, 2005 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör unvanını almıştır.

1998-2006 yılları arasında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Arıcan, 2006-2015 yılları arasında ise M. Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yapmıştır. 2015 Ağustos ayında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmış ve halen bu görevi sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan, 2002 yılından günümüze M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölüm Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeliğiyle beraber 2015 eylül ayından itibaren M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kuruluğu üyeliği görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan’ın, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Sistemler, Para- Banka, Merkez Bankacılığı ve Uygulamaları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar üzerine bir çok akademik çalışmaları ve kitapları bulunmaktadır.

1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Evli ve iki çocuk annesidir.