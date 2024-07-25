İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2024 Perşembe / 19 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9892
  • EURO
    35,9274
  • ALTIN
    2521.19
  • BIST100
    10992.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ‘Erişilebilirlik Menüsü' kullanımda! Bakanlık engelli vatandaşlar için geliştirdi
Güncel

‘Erişilebilirlik Menüsü' kullanımda! Bakanlık engelli vatandaşlar için geliştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli vatandaşların sosyal hizmetlere ve sosyal yardımlara erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla internet sitesini yeniden tasarlayarak, hazırlanan ‘Erişilebilirlik Menüsü'nü kullanıma sundu.

IHA25 Temmuz 2024 Perşembe 10:48 - Güncelleme:
‘Erişilebilirlik Menüsü' kullanımda! Bakanlık engelli vatandaşlar için geliştirdi
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından erişilebilirliğin Türkiye'de yaygınlaştırılması için kapsamlı çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede 'erişilebilirlik herkes içindir' mottosuyla erişilebilirliği herkesin, istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi için bakanlığın aile.gov.tr web sitesine yeni özellikler eklendi.

Engelli vatandaşların Bakanlığın internet sitesinin içeriğine erişimini kolaylaştırmak ve başta kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınları olmak üzere özel politika gerektiren vatandaşlara yönelik sağladığı koruyucu ve önleyici programlara daha kolay ulaşabilmesi adına 'Erişilebilirlik Menüsü' kullanıma sunuldu.

Ekran okuyucu, seçili alan okuyucu, bağlantı vurgulama, büyük metin, disleksi dostu, kontrast renk ayarı özelliklerini içeren 'Erişilebilirlik Menüsü' vatandaşların bakanlığın yürüttüğü çalışmalar ile ihtiyaç duydukları sosyal hizmetlere ve sosyal yardımlara bilgisayar ve cep telefonlarından daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi imkanı sağlıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.