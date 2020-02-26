26 Şubat 2020 Çarşamba 12:42 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 12:42

Atv ekranlarının yeni dizisi Gel Dese Aşk dizisi ile gündeme gelen Erkan Petekkaya hakkında araştırmalar yapılıyor. Erkan Petekkaya kimdir, nerelidir? Erkan Petekkaya hangi dizilerde oynadı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970 yılında Elazığ’da dünyaya gelmiştir. Aslen Diyarbakırlıdır. Çocukluğu İstanbul’da geçmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezundur. 1998 yılında Güzel Günler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Erkan Petekkaya'ya dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR, NERELİDİR?

Erkan Petekkaya 11 Aralık 1970 yılında Elazığ'da dünyaya geldi.

Diyarbakırlı olmasına rağmen Elâzığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993’ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol alır. 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam eder ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilir. 2005-2007 yayın döneminde atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandırmıştır.

2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmaktadır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Petekkaya yine 2008 de başka bir dizide (Star TV) yer alarak Son Bahar adlı televiyon dizisinde Holding'de yönetici olan “Galip”'i canlandırmıştır. 2010 yılında da Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. 2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynamıştır.

ERKAN PETEKKAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2012- Dila Hanım - Rıza Bey

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki - Ali Akarsu

2010 Hanımeli Sokağı - Osman

2009 Hanımın Çiftliği - Milletvekili

2009 Gecenin Kanatları - Cemal

2009 Bahar Dalları - Balıkçı

2008-2009 Sonbahar - Galip Türker

2007 Sessiz Fırtına - Yiğit Sancaktır

2005 Köpek - Yılmaz

2005 Beyaz Gelincik - Ömer Aslanbaş

2003 Taştan Kalp - İsmail - Televizyon filmi

2003 Serseri - Bülent

2003 Japonyalı Gelin - Ömer

2003 Bedel

2001 Aşkına Eşkiya Sadocan

1999-2002 Aynalı Tahir - Kadir Arslan

1998 Güzel Günler - Talat