Erkek İnfertilitesi Hakkında Son Gelişmeler ESGH 2018’te Konuşuldu

“Kongrede azosperm, sperm üretim bozukluklarının tanısı ve tedavisi konusunda dünyada yapılan en son çalışmalar sunuldu. Dünya’nın önemli merkezlerinden gelen yüzlerce katılımcının bulunduğu kongreye biz de 2 çalışmamızla katıldık.

Sunduğumuz çalışmalarımız “A new candidate biomarker in Spermatogonial Stem Cell maturation : Dynamin 2” ve “Expression profiles of Spermatogonial Stem Cells’ marker genes in azoospermic patients with different pathologies” adlı araştırma sonuçlarımızdı.

Bu çalışmalarımızda azoospermik erkeklerde testislerde kök hücrelerin sperm üretim durumunu gösterecek çok önemli belirteçlerin varlığını gösterdik. Bulduğumuz belirteçler ve diğer merkezlerin sonuçları, kongre süresince üzerinde en fazla konuşulan konu oldu. Çünkü kongrenin bir içeriği de sperm üretiminin bozulmasından sorumlu olabilecek genler ile ilgiliydi. Kongre vesilesiyle, dünyada diğer merkezlerde erkek infertilitesiyle ilgili nelerin yapıldığını da en güncel haliyle görmüş olduk.

Netice olarak anlaşıldı ki, azoosperminin gelecekteki tedavisi hatalı genlerin ortaya çıkarılması yönünde ilerleyecektir. Bizim çalışmalarımız da bu yöndeki katkılarıyla oldukça ilgi çekti.”