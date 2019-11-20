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Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak nereli, kaç yaşında?

Türkiye'nin 2018 vergi rekortmenleri belli oldu. 2018 vergi rekortmenleri listesinin açıklanmasının ardından Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenlerinden ilk ikisi adının açıklanmasını istemedi, 3. sırada Rahmi Koç yer aldı. Rahmi Koç'u takip eden ve ilk 10'da yer alan isimler sırasıyla, Şarık Tara, Erman Ilıcak, Suna Kıraç olarak devam etti. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak 1967 Malatya doğumlu. Erman Ilıcak hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Listede beşinci sırada yer alan Erman Ilıcak hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Erman Ilıcak 1967 Malatya doğumlu. Hayatının ilk yılları babasının mesleği gereği Malatya-Ankara arasında geçti. İki kız kardeşi ve evin en büyük çocuğu olan Ilıcak liseyi TED kolejinde okudu. Erman Ilıcak hakkında tüm merak edilenler sizlerle.. 
 
ERMAN ILICAK KİMDİR?
Erman Ilıcak, 3 Ekim 1967 tarihinde Malatya'nın Darende ilçesinde doğdu. Erman Ilıcak, Rönesans Holding Başkanlığı görevini yapıyor. TED Ankara Koleji’nde orta ve lise öğrenimini 1985 yılında tamamladı. 1990 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümün’den mezun oldu. Viyana Ekonomi Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi’nin düzenlediği MBA programından 2002 yılında diploma aldı. Paris’te bulunan International School of Management’ın düzenlediği işletme doktorası programından 2011 yılında mezun oldu. Evli ve 3 çocuk babası.

 
Çalışma hayatına öğrencilik yıllarında başlayan Erman Ilıcak, 1993 yılında Sankt-Peterburg'da Rönesans Holding’i kurdu. Halen Rönesans Holding’in Başkanlığı görevini yürütmektedir. Rönesans Holding; Rusya, Türkiye, İsveç, İsviçre, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Belarus, Kazakistan, Türkmenistan, Avusturya, Azerbaycan, Irak, Libya, Gabon, Nijerya, Suudi Arabistan ve Katar’da işler yapmaktadır.
 
Erman Ilıcak, 2015 yılında Europalia Uluslararası Sanat Festivali'ne konuk ülke olarak katılacak Türkiye'nin Genel Komiseri seçilmiştir. Ekovitrin tarafından 2014 yılında "Yılın İş Adamı" seçildi.
 
TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü'nün Başkanıdır.
 

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