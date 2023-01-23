Ermeni kilisesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi'nde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

- DUMANDAN ETKİLENEN 2 KİŞİ TEDBİR AMACIYLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında yangın ihbarı alınmasının ardından bölgeye ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangının kontrol altına alındığı vurgulanarak, "Çıkan yangında 4 kişi tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Görevli ekiplerimizin yangın mahallindeki çalışmaları devam etmektedir. Kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Metro İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin yangın nedeniyle Kabataş-Tophane ve Karaköy-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.