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Ermeni kökenli kaymakama ilk görev

Cumhuriyet tarihinin Türkiye Ermeni toplumuna mensup ilk kaymakam adayı olan Berk Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesine atandı.

AA18 Ağustos 2022 Perşembe 08:36 - Güncelleme:
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Acar'ın ismi ilk olarak 110. Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu'nun Eğitim Dairesi Başkanlığındaki kapanış töreninde duyuldu.

Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra avukat olarak çalışan Berk Acar, sınavlarda başarı sağlayarak kaymakam adayı olmaya hak kazandı.

17-21 Ocak'ta düzenlenen 110. Dönem Kaymakam Adaylığı Uyum Kursu'na katılan, 37 farklı üniversite ve 11 farklı bölümden mezun adaylar arasında Türkiye Ermeni toplumuna mensup Berk Acar da yer aldı.

Kursu tamamladıktan sonra staj yapan Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesine kaymakam olarak atandı.

Böylece Berk Acar, Cumhuriyet tarihinin, Türkiye Ermeni toplumuna mensup ilk kaymakamı oldu.

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