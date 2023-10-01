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Ermeni provokatörlerin Türk heyetine yönelik saldırısına ilişkin ABD'den açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Los Angeles'ta düzenlenen 'Türkiye'nin Kamu Diplomasisi' konulu konferansta, radikal Ermeni grupların, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın da aralarında bulunduğu katılımcılara saldırısına ilişkin, 'Diplomatların güvenlik ve emniyetinin teminine olan kesin kararlılığımızı yineliyoruz ve diplomasi yürütenlerin güvenlik ve emniyetini gözetmek için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz.' açıklamasında bulundu.

AA1 Ekim 2023 Pazar 07:23 - Güncelleme:
Ermeni provokatörlerin Türk heyetine yönelik saldırısına ilişkin ABD'den açıklama
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, 29 Eylül'de Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın da katıldığı Güney California Üniversitesi'nin (USC) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte yaşanan olaylardan haberdar oldukları bildirildi.

Açıklamada, "Diplomatların güvenlik ve emniyetinin teminine olan kesin kararlılığımızı yineliyoruz ve diplomasi yürütenlerin güvenlik ve emniyetini gözetmek için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca olayı araştırmak için Los Angeles Polis Departmanı ile birlikte çalışıldığı belirtildi.

ABD'nin Los Angeles şehrinde radikal Ermeni gruplar, 29 Eylül'de YEE ve USC Annenberg Gazetecilik Okulu ortak sponsorluğunda düzenlenen "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta katılımcılara sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştu.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkmasıyla 11 kişilik öğrenci grubu protestoya başlamıştı.

Polis tarafından salondan çıkartılan grup, konferans süresince dışarıda gürültü yaparak, programın olağan akışını etkilemeye çalışmıştı.

Konferansın sona ermesinin ardından programın katılımcıları, dışarıda Ermeni radikal grupların fiziki ve sözlü saldırısına uğramıştı.

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