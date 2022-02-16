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Ermeni terör örgütü ASALA'nın şehit ettiği Türk diplomat Cirit, Lübnan'da anıldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 16 Şubat 1976'da Ermeni terör örgütü ASALA mensuplarınca şehit edilen Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit, şehadetinin 46. yılında anıldı.

AA16 Şubat 2022 Çarşamba 16:28 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 16:30
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Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinde düzenlenen anma törenine, Büyükelçi Ali Barış Ulusoy ve diğer elçilik mensupları katıldı.

Cirit'in anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Büyükelçi Ulusoy, terör örgütü ASALA mensuplarınca işlenen hain suikast sonucunda hayatını kaybettiğinde Başkatip Cirit'in henüz 30 yaşında olduğunu hatırlattı.

"Tarihin cilvesi, Oktar Cirit'i, Lübnan'a gelişi öncesinde maiyetinde görev yaptığı ve Ekim 1975'te yine ASALA terörüne kurban giden Viyana Büyükelçimiz Daniş Tunalıgil ile aynı akıbeti paylaşmaya itmişti. Oktar Cirit, teröre kurban verdiğimiz 5. şehit diplomatımızdı." diyen Büyükelçi Ulusoy, şehadetinin üzerinden neredeyse yarım asır geçmiş olmasına rağmen Cirit'in hatırasını Beyrut Büyükelçiliği mensupları olarak zihinlerinde yaşattıklarını ve acısını hala yüreklerinde duyduklarını dile getirdi.

Büyükelçi Ulusoy, Cirit ve şehit verilen diğer diplomatların aziz hatıralarının, "Türkiye Cumhuriyeti'ni yurt dışında temsil etme görevinin gerektiğinde canlarıyla ödemek zorunda kalabilecekleri ağır bir sorumluğu beraberinde taşıdığını" her zaman kendilerine hatırlattığını vurguladı.

  • Ermeni terör örgütü
  • ASALA
  • Beyrut Büyükelçiliği

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