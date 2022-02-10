Ermeni Türkologlar, ülkelerine daha çok Türk'ün gelmesini istiyor

AA 10 Şubat 2022 Perşembe 11:16 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:17

Erivan Devlet Üniversitesinde Türkoloji okuyan öğrenciler AA muhabirinin Ermenistan'da Türkoloji okumak, ülkede genç olmak ve Ermenistan-Türkiye ilişkilerine yönelik sorularını yanıtladı.

Lisansını bitirdikten sonra aynı bölümde doktora yapan Sergei Grikoryan, Doğu Bilimi'nin dünyada çok önemli alanlardan biri olduğunu ve bu alana Ermenilerin de büyük katkı sağladığını söyledi.

Grikoryan, özellikle Doğu Bilimi konusunda Çarlık Rusyası'nda Ermeniler tarafından açılan Lazaryan Okuluna değinerek "Mesela 1815 yılında, Çarlık Rusyası'nda, Ermeniler tarafından Lazaryan okulu açıldı. Bu okul Rusya Dışişleri Bakanlığının uluslararası ilişkiler enstitüsü olarak devam ediyor ve oradan ünlü kişiler mezun olmuşlar. Bunun en parlak örneği de Sergey Lavrov'dur." diye konuştu.

Kendisinin de Türk tarihi, dili, edebiyatı, kültürü ve dinine ilgi duyduğunu anlatan Grikoryan, "Türkiye bizim komşumuz olarak bölgedeki büyük devletlerden biri. Türkiye'yi bilmek, tarihini, edebiyatını, kültürünü, dinini bilmek çok enteresandır. Aynı zamanda gençler için büyük bir alan açıyor." ifadelerini kullandı.

Grikoryan, Türk basınını ve filmlerini de incelediklerini belirterek "Halide Edip Adıvar'ın kitaplarını da okuduk. Halide Edip Adıvar, 1920 yılında Anadolu Ajansının kurucularından biriymiş." dedi.

Ermenilerin, Osmanlı ve Türkiye'ye katkısını da öğrendiklerini anlatan Grikoryan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 1912'de Osmanlı Dışişleri Bakanı olan Gabriel Noradunkyan'dan konuşmalarından birinde bahsettiğini söyledi.

- "SINIRLAR AÇILIRSA TÜRKLERLE TEMAS KURACAĞIZ VE DİLİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin kendisi gibi Türkologlara fayda sağlayacağını belirten Grikoryan, "Türkoloji bölümünde okuyup Türkiye'yi yakından tanımak iyidir ama Türklerle konuşma, tanışma olanağımız olmuyor." dedi.

Grikoryan, başlayan sürecin sonunun da getirilmesi temennisinde bulundu.

Sedrak Sargsyan da aynı okulda Türkoloji yüksek lisans öğrencisi. "Ermenistan'a gelen genç sıkılmaz." diyen Sargsyan, ülkede genç olarak yaşamın çok iyi olduğunu vurguladı.

Özellikle başkent Erivan'ın sosyal açıdan çok fazla imkan sunduğunun altını çizen Sargsyan, kente daha fazla Türk gelmesini beklediğini söyledi.

Sargsyan, Türkolog olarak Dışişleri Bakanlığında çalışmayı arzuladığını dile getirdi.

Türkçe öğrenirken zorluk yaşamadığını ancak konular detaylandıkça zorlandığını kaydeden Sargsyan, "Başlangıç benim için çok zor değildi ama sonra derine daldıkça zorlandım." diye konuştu.

Sargsyan, eğitimin yanı sıra konuşma pratiği gerektiğine dikkati çekerek "Konuşmakta çok deneyimli olmadığım için biraz zorlanıyorum. Sınırlar açılırsa Türkiye'deki gençler bize gelecek, biz Türkiye'ye gideceğiz. O şekilde temaslar kuracağız ve dilimizi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.