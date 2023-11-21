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Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ardından Türkiye'de ilk kez Sakarya'da görüldü

Ağaç zararlısı böcek türlerinden 'Plumilus grandicollis'in Türkiye'de ilk kez Sakarya'da tespit edildiği bildirildi.

AA21 Kasım 2023 Salı 15:16 - Güncelleme:
Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ardından Türkiye'de ilk kez Sakarya'da görüldü
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Düzce Üniversitesinden (DÜ) yapılan açıklamada, Orman Fakültesi ve Ormancılık Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinin, Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile 2018'den bu yana "Sakarya-Süleymaniye Subasar Dişbudak (Fraxinus) Ormanlarına Arız Olan Böcek Türlerinin Belirlenmesi" adlı araştırma projesi yürüttüğü belirtildi.

Çalışmanın, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ormancılık Araştırma dergisinde makale olarak yayımlandığı aktarılan açıklamada, proje ekibinde DÜ'den Dr. Öğr. Üyesi Beşir Yüksel, Doç. Dr. Mesut Yalçın ve Doç. Dr. Çağlar Akçay'ın yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Çağlar Akçay, söz konusu projeyle "Plumilus grandicollis" böcek türünün Türkiye'de ilk kez görüldüğünü vurguladı.

Bu türün, dünyada ilk defa dişbudak ağaçlarında zarar yapan yeni böcek türü olarak keşfedildiği aktaran Akçay, şunları kaydetti:

"Bu böcek türü daha önce Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, İran, İsrail, Romanya, Rusya ve Türkmenistan'da tespit edilmiş ancak ülkemizde şimdiye kadar tam lokalite ile tespit edilmemişti. Bu türü, Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Paşa köyündeki Süleymaniye Subasar Ormanları'nda tespit ettik. Orman genellikle dişbudak ağaçlarından oluşmakta ve bölgede 200-250 yıllık tarihi ağaçlar bulunuyor. Ayrıca böceğin, daha önce depolanmış kayın ve incir ağaçlarında zarar yaptığına dair bilgiler mevcuttur. Biz ise dünya literatürüne, ilk defa dişbudak ağacında da zarar yaptığını, kazandırmış olduk."

  • Ağaç zararlısı
  • Zararlı böcek
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