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Ermenistan çaresiz... Açıkça savaştan kaçıyorlar

Ermeni Ulusal Güvenlik Servisi'ne bağlı (NSS) özel kuvvetlerin Azerbaycan'a karşı savaşa girmeyi reddettiği öne sürüldü.

star.com.tr15 Ekim 2020 Perşembe 22:45 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 22:54
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Azerbaycan karşısında bozguna uğrayan Ermenistan'da kriz giderek büyüyor.

Azerbaycan merkezli AzVision'da yer alan bir haberde, Erivan'da ana savunma gücü olarak savaşa katılması beklenen Ermeni özel kuvvetlerinin açıkça savaştan kaçındığı belirtildi.

Karabağ'daki çatışmaların başlangıcından bu yana, Erivan'daki gizli servisler yaklaşık 3.000 kaçak tespit etti. Vatana ihanetle suçlanan arananlar için ceza davası açıldığı ve bir kısmının cezaevinde işkence gördüğü iddia edildi.

Özel kuvvetlerin Karabağ'daki savaş alanından kaçışının perde arkasındaki detayların da ortaya çıktığı öne sürüldü.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameyle görevden alınan Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan'ın bu nedenle kovulduğu düşünülüyor.

star.com.tr

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