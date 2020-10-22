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Ermenistan devlet radyosu Serdar Ortaç'ın fotoğrafını ''Öldürülen Azerbaycan askeri'' haberinde kullandı

Ermenistan Kamu Radyosu'nun internet sitesinde yayımlanan bir haberde, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Azerbaycan ordusundan öldürülen askerler içinde göstererek skandala neden oldu.

IHA22 Ekim 2020 Perşembe 15:10 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 15:12
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Ermenistan Kamu Radyosu’nun internet sitesinde yayınlanan haberde "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı” ve ’’Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor’’ başlıklı haberde şarkıcı Serdar Ortaç’ın bedelli olarak askerlik yaptığı fotoğrafları kullandı.

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında çaresiz kalan Ermenistan, algı oluşturmak için resmi kurumları ve yetkilileri aracılığıyla alay konusu olan paylaşımlar yapıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu’nun daha önce de Serdar Ortaç’ın başka bir fotoğrafını ’’Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor’’ başlıklı yayımlanan bir haberde kullanmıştı.

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