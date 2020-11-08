Ermenistan işgalinden kurtarıldı, bayrak göndere çekildi!

AA 08 Kasım 2020 Pazar 21:25 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 21:25

Zengilan ilinde yer alan Minjivan, Soltanlı, Şerifan, Muğanlı, Tiri, Memmedbeyli karakollarında görevli askeri personel tarafından düzenlenen törenle, Azerbaycan bayrağı göndere çekildi, Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Askerlerin hep bir ağızdan söylediği marşın ardından Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı askerler, karakolda görev yapmaya başladı.

- "28 YIL 6 AY SONRA ŞUŞA'NIN İŞGALDEN KURTULMASININ SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ"

Sınır karakolunda görev yapan Albay Abbasov Afdandil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şuşa kentinin işgalden kurtulmasından duyduğu sevinci dile getirerek, "Bugün bizim için mukaddes bir gündür. Biz, muzaffer başkumandanımızın, 28 yıl 6 ay sonra Şuşa'nın işgalden kurtulmasını bizlere haber vermesinin sevincini yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Sınırların tamamen işgalden kurtulmasını istediklerini kaydeden Afdandil, "Başkumandanımızın dediği gibi, bütün topraklarımız düşmandan azad olacaktır. Bu unutulmaz bir histir. Bulunmaz bir sevgidir. Bulunmaz bir sevinçtir. Şükürler olsun bu anı yaşatan başkumandanımıza ve Allah'ımıza." dedi.

Artık sınır hattının kendi korumalarında olduğunu vurgulayan Afdandil, 132 kilometrelik arazinin işgalden kurtulduğunu ve düşmandan temizlendiğini söyledi.

"Azerbaycan ve kardeş Türkiye halkına selamlarımızı iletiyoruz." diyen Afdandil, Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Azerbaycan halkıyla birlikte sevinçlerini yaşayacaklarını belirtti.

- "BİZİM İÇİN ŞEREF VE GURUR GÜNÜDÜR"

Binbaşı Emin Soltanzade de, Şuşa'nın işgalden kurtulması dolayısıyla bugünün önemine değinerek, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin esas sembolü olan bayrağımız bugün dalgalandı. Biz çok gururluyuz. Bizim için şeref ve gurur günüdür. Bayrağımızın dalgalanmasına iştirak eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e şükranlarımızı iletiyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan halkına söz verdiklerini, en kısa sürede bütün bölgeleri alacaklarını belirten Soltanzade, şöyle devam etti:

"Devletimiz sınırlarımızı daha güzel hale getirecek. Çok mutlu bir his, çok seviniyoruz. Türkiye halkına selamlarımızı iletiyoruz. İki devlet bir millet. Onlar bizim kardeşimizdir, başka diyecek bir şey yok. İnşallah kısa bir müddette Karabağ Azerbaycan'ındır."

- "İNŞALLAH BAYRAKLARIMIZ KARABAĞ'DA DALGALANACAKTIR"

Asker Nihat Guliyev ise, "Türkiye Azerbaycan'dır. İki devlet bir millet. Daima bir olsunlar. Gurur duyuyorum. İnşallah yolumuz Karabağ'dır. İnşallah bayraklarımız Karabağ'da dalgalanacaktır. Sevdiklerim yolumu gözlesinler inşallah, sağ selamet döneceğim." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusu, 27 yıl süren işgalin ardından Azerbaycan-Ermenistan sınırının 132 kilometrelik kısmını 22 Ekim'de tamamen kontrol altına almış, sınır hattının kurtarıldığını duyuran Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkının yanı sıra İran halkını da kutlamıştı.