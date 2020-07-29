Ermenistan titreyecek: Bugün başlıyor, Türk savaş helikopterleri de bölgede

29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:24 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:24

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın stratejik sınır kenti Tovuz'a yaptığı saldırının ardından dünyanın gözü Kafkasya'ya çevrildi. Tansiyonun yükseldiği bölgede Türkiye, Tovuz'a saldıran Ermenistan'a net bir mesaj vermek için Azerbaycan ordusuyla 13 gün sürecek dev bir tatbikata başlıyor. Geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatına katılacak Türk askerleri Nahçıvan'a gitti. İki ülkenin hava kuvvetleri de bugün tatbikata başlayacak. Türk savaş helikopterleri Nahçıvan'a götürüldü. Savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

"TÜRKİYE, AZERBAYCAN'IN YANINDA"

Bölgedeki gelişmeleri Sabah'a değerlendiren Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi ve SETA Güvenlik Çalışmaları Araştırmacısı Murat Aslan, "Bu tatbikat Türkiye'nin bölgede Azerbaycan'ın yanındayız söyleminin sadece sözde olmadığının net bir mesajıdır. Türkiye tüm gücüyle Azerbaycan'ın yanındadır" diye konuştu. Azerbaycan'ın çıkarlarını korumanın Türkiye'nin Yeniden Asya politikasıyla da bağlantılı olduğunun altını çizen Aslan sözlerini şöyle sürdürdü: "Dışişleri Bakanlığının eş güdümünde başlatılan Yeniden Asya girişimi, Türkiye'nin Türkî cumhuriyetler ve Asya kıtasıyla ilişkilerini daha da yakınlaştırmayı hedefliyor. Ermenistan'ın saldırısı hem kardeş ülke Azerbaycan'ı hem de Türkiye'nin Yeniden Asya politikasını tehdit ediyor. Türkiye tatbikat yaparak tavrını net ortaya koyuyor. Azerbaycan ile 'tek millet iki devlet' söyleminin sözde olmadığını ortaya koyuyor. Azerbaycan'ın güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir."

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRLER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın geçen hafta gerçekleştirdiği saldırıların altında yatan nedenin TANAP ve Demir İpek Yolu Hattı projeleri olduğunu ifade etti. DHA'ya konuşan Hacıyev, "Türkiye'nin yanımızda olduğuna yine şahit olduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk ordusuna teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Azerbaycan basını da ortak tatbikata geniş yer ayırdı. Çıkan haberlerde tatbikatın işgalci Ermenistan'ı destekleyen güçlere mesaj niteliği taşıdığı kaydedildi.