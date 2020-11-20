Ermenistan'a açık uyarı: Büyük bir hata olur

20 Kasım 2020 Cuma 11:48 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 11:48

Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinin en önemli projelerinden biri olan TANAP'ın Genel Müdürü Düzyol, Dağlık Karabağ'da elde edilen zaferin iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini belirterek, "TANAP, güney gaz koridoru olarak adlandırılan ve Bakü'den İtalya'ya kadar uzanan doğal gaz tedarik zincirinin halkalarından birisi. Koridorun paydaşları arasında Rusya ve İngiltere dahil olmak üzere Avrupa ülkeleri ve bu ülkelerin sayılı enerji şirketleri var. ABD ve Avrupa Birliği Güney Doğu Avrupa ülkelerinin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve doğal gaz arzında tek kaynak ülkeye bağımlılığının azaltılması amacıyla bu yeni koridorun açılmasına büyük siyasi destek veriyor." dedi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Düzyol "Bu nedenle uluslararası toplumun bu kadar geniş bir desteğine sahip olan koridorun Ermenistan ya da terör örgütleri tarafından hedef alınmasının çok büyük bir hata olacağı, münferit bazı olaylar dışında hedef alınması olasılığının oldukça düşük olduğu değerlendirmesini yapabiliriz" diye konuştu.

7.5 MİLYAR METREKÜP GAZ ULAŞTI

TANAP'ın ticari gaz akışını başlattığı 30 Haziran 2018 tarihinden itibaren bugüne kadar Türkiye'ye 7.5 milyar metreküp gaz ulaştırdıklarını anlatan Düzyol, "Projemizin yatırım dönemi boyunca Türkiye'de çalıştığımız şirketlere çeşitli hizmetler için 4,5 milyar dolar ödeme yapıldı. Söz konusu şirketlerin bize sağladıkları mal ve hizmetlerde yerli katkı oranının yüzde 54'ler seviyesinde olduğunu düşünürsek Türkiye ekonomisi için 2,5 milyar doların üzerinde bir katma değer yarattık" dedi.

Sadece Türkiye'deki boru imalat sanayisine 1 milyar doların üzerinde bir iş hacmi yaratıldığını kaydeden Düzyol, "Projemiz işletme döneminde de ülke ekonomimize büyük katkı sağlamaya devam edecek. Tam kapasiteye ulaşacağımız 2022'den itibaren her yıl 1,5 milyar doların üzerinde bir taşıma geliri elde edilecek. Bu gelirden projemizde yüzde 30 hisseye sahip olan BOTAŞ yıllık 500 milyon doları aşan gelir sağlayacak" dedi.

ŞAHDENİZ'DE PAY YÜZDE 19'A ÇIKTI

Düzyol, TANAP'ın şu anki taşıma kapasitesinin 16 milyar metreküp olduğunu ancak ilave kompresörler inşa edilerek bunun 31 milyar metreküpe çıkarılmasının mümkün olduğunu ifade ederek, "Bu, Türkiye'ye ileriki yıllarda ihtiyaç duyması halinde ilave 15 milyar metreküp daha gaz alabilme esnekliği sağlayacak" dedi.

Proje anlaşmalarının imzalanması aşamasında TPAO'nun Azerbaycan'ın Şahdeniz Doğal Gaz Sahasındaki hissesini yüzde 10'luk bir artışla yüzde 19'a çıkardığını da anlatan Düzyol, "Türkiye bu suretle sadece taşımacılık değil üretim tarafında da pozisyonunu güçlendirme ve üretimi yapılan gazın satışından daha fazla gelir elde etme imkanına kavuşmuş oldu" dedi.