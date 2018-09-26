Ermenistan'da tutuklanan Umut Ali Başkan Erdoğan'ın devreye girmesiyle özgürlüğüne kavuştu
Merak ettiği için sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle yaklaşık iki ay önce Ermenistan’da tutuklanan 16 yaşındaki çoban Umut Ali Özmen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle dün gece cezaevinden çıkarak özgürlüğüne kavuştu.
Kars'ın Akyaka ilçesi Küçükduran köyünde yaşayan Özmen çiftinin üç çocuğundan ikincisi olan Umut Ali'nin Ermenistan'da tutuklanmasıyla başlayan kâbusları dün gece son buldu.
Babasıyla hasret giderdi
Sınır ihlali yaptığı için 24 Temmuz'da Ermenistan'da tutuklanan 16 yaşındaki çoban Umut Ali Özmen cezaevinden çıkarak özgürlüğüne kavuştu. Umut Ali serbest kaldıktan sonra babası Mustafa Özmen'le yemek yedi.
Bugün Gürcistan üzerinden dönecek
Umut Ali, pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra Gürcistan üzerinde Türkiye'ye dönecek. Hürriyet'in haberine göre; Türkiye'nin Tiflis Konsolosluğu Umut Ali'nin pasaport ve diğer resmi işlemlerini tamamladı. Ermenistan tarafının bu süreci hızlandırması bekleniyor. Umut Ali, bugün Gürcistan üzerinden Türkiye'ye dönecek.
Öte yandan Kars Valisi Rahmi Doğan da Umut Ali'nin serbest bırakılması için hem aileye hem de resmi işlemlerin hızlanmasına destek oldu.
Umut Ali, "Annemi, kızkardeşimi, ağabeyimi ve babaannemi çok özledim. İki aydır burada tutuklu bulunuyorum. Bir an önce ülkeme dönüp okuluma ve arkadaşlarıma kavuşmak istiyorum. Annemin yemeklerini çok özledim." dedi.
(YeniŞafak)
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