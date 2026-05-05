Ermenistan'ın başkenti Erivan'da "Fırtınaların İçinden Geçmek" temasıyla düzenlenen "Erivan Diyalog 2026" Forumu'na katılan Kostanyan, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Ermenistan arasında yürütülen normalleşme sürecinde önemli adımlar atıldığını belirten Kostanyan, nihai hedefin sınırların tamamen açılması ve diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi olduğunu aktardı.

Kostanyan, iki ülke arasında "aktif diyaloğun" sürdüğünü ifade ederek, "Erivan ile İstanbul arasında direkt uçuşların ve iki ülke arasındaki kargo taşımacılığının yeniden başlaması konusunda, normalleşme sürecinde çok önemli adımlar attık." dedi.

Sınır altyapısına yönelik teknik çalışmaların da sürdüğünü vurgulayan Kostanyan, Alican-Margara sınır kapısına ilişkin koordinasyonun devam ettiğini ve altyapı hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Kostanyan, "Küresel durumun yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeler de göz önüne alındığında, şu anda Güney Kafkasya ülkeleri ve Türkiye'yi de kapsayacak şekilde iletişim ve bağlantı ağları kurarak değerlendirmemiz gereken bir rekabet avantajı olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın komşu ülkelere yönelik politikalarına işaret eden Kostanyan, "Ermenistan, Başbakan'ın komşularıyla iyi komşuluk ilişkileri kurma politikalarını desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Normalleşme sürecinin kamuoyunda da karşılık bulduğunu belirten Kostanyan, "Ermeni toplumunda Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik genel bir istek olduğuna inanıyorum, bu aynı zamanda mevcut hükümetin de politikasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

FARKLI AKTÖRLERLE İLİŞKİLERİ DENGELEYEREK YÜRÜTÜYORUZ

Kostanyan, Ermenistan'ın son dönemde üst düzey davetlere ve forumlara ev sahipliği yapmasına ilişkin, "Bu, dış politikamız için yeni bir şey değil. Son birkaç yıldır, hem Batı'daki ortaklarımızla, yani ABD ve Avrupa Birliği ile, hem de Orta Asya'daki ortaklarımız ve Çin ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz." dedi.

Ermenistan'ın "denge politikası" olarak tanımladıkları yaklaşımını sürdürdüğünü ifade eden Kostanyan, dış politikalarında ülkenin ulusal öncelikleri ve çıkarları temelinde farklı aktörlerle ilişkileri dengeleyerek yürüttüklerini kaydetti.

Kostanyan, "AB'yi en önemli ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz." diyerek, Aralık 2025'te kabul edilen AB-Ermenistan Ortaklığı için Stratejik Gündemi'nin kısa ve orta vadede atılacak adımlar için bir yol haritası sunduğunu ifade etti.

Söz konusu belgenin, mart ayında parlamentoda kabul edilen ve AB'ye katılım sürecinin başlatılmasını öngören yasanın ardından geldiğine dikkati çeken Kostanyan, hükümetin bu süreci kademeli şekilde hayata geçirmekte kararlı olduğunu aktardı.

Kostanyan, bu sürecin ülkenin reform gündemini hızlandıracağını vurgulayarak, "Avrupa standartlarına uyum sağlamak için daha fazla reform uygulayacağız. Avrupa standartlarına uyum sağladığımızı gördüğümüz gün, AB üyeliğine başvurmaya ilişkin o makul soru da gündeme gelebilir." diye konuştu.

ERMENİSTAN PARLAMENTO SEÇİMLERİ

Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerine ilişkin de değerlendirme yapan Kostanyan, sonuçlarına dair öngörüde bulunmaktan kaçınırken, ülkede iç ve dış politikaya yön veren temel unsurun halkın iradesi olduğunu vurguladı.

Kostanyan, "Her demokratik devlette olduğu gibi Ermenistan'da da iç ve dış politika, vatandaşların verdiği yetkiyle şekillenir." değerlendirmesinde bulundu.