Sevil Nuriyeva: Ermenistan, Hocalı katliam süreci içerisinde Rusya dışında Fransa ve ABD'den destek aldı

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan topraklarında söz hakkı iddia eden Ermenistan askerleri, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Hocalı bölgesine Rus askerlerinin de desteğiyle saldırı başlattı.

63'Ü ÇOCUK 613 SİVİL KATLEDİLDİ

7 bin sivilin yaşadığı Hocalı'ya giren Ermenistan askerleri 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşını öldürerek insanlık tarihinde kara bir leke olacak Hocalı Katliamı'nı gerçekleştirdi.

Hocalı Katliamı’nın üzerinden 27 yıl geçti. Hocalı Katliamı’nı gerçekleştiren Ermeni yetkililere yönelik herhangi bir soruşturma açılmadı.

Katliamın 27. yıl dönümünde TM Dijital Haber Merkezi'nin sorularını yanıtlayan Star gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva İsmayılov, “Bu süreci yöneten Ermeni teröristlerin başında olanların beyanları gibi, köyde bulunan çocuk, yaşlı, genç, kadın ve erkek ayırt edilmeden katledildi. Hocalı Katliamı’nda yaşananların siyasî literatürdeki karşılığı, soykırımdır. Çünkü köyde yaşayan insanlar millî ve dinî mensubiyetlerine göre, bilerek ve isteyerek katledildi.” diye konuştu.

“BUGÜN SURİYE VE MISIR’DA BENZERLERİNİ GÖRÜYORUZ”

Hocalı Katliamı'nın görgü tanıklarının sonraki yaşamlarında travmalar geçirdiğini ve doktor müdahalesi ile hayata tutunduklarını belirten Nuriyeva, “Bugün Suriye ve Mısır'da Hocalı Katliamı'nın benzerlerini ve farklı boyutlarını görebiliyoruz. Katliamlara neden olan bu tablolar, insanlık tarihinin yüz karası olarak tarihe geçiyor.” ifadelerine yer verdi.

Ermenistan'ın süreç içerisinde Fransa ve ABD'den destek aldığının da altını çizen yazar Sevil Nuriyeva İsmayılov, katliama sebep olan teröristlerin hala Ermenistan siyasetinin başında olduğunu vurguladı.

Uluslararası hukuk sisteminin Hocalı Katliamı noktasında işlemediğini belirten Star Gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva İsmayılov, “Biz bunun benzerini Cemal Kaşıkçı cinayetinde de gözlemledik. Cinayetin bütün delilleri varken, bu faciayı yapanlarla ortaklık yapan bir dünyayla karşı karşıyayız.” sözlerini kullandı.

“BÖLGEDE TÜRK VE MÜSLÜMANLARI BULUNDURMAK İSTEMİYORLAR”

Sözlerine medeniyet çatışmasının önemini vurgulayarak devam eden Nuriyeva, “Medeniyet çatışmasının konseptini iyi okumamız lazım. Çünkü esas istedikleri; bölgede Türk ve Müslümanları bulundurmamak ve ikinci Ermenistan oluşturmaktır. Bunun benzerini İsrail'in Orta Doğu politikalarında görebiliyoruz. Dolayısıyla Hocalı Katliamı, ders çıkarmamız gereken bir insanlık soykırımıdır.” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Hocalı Katliamı hakkında bir karar almaması konusunda konuşan Sevil Nuriyeva, sözlerini şöyle tamamladı:

“BM'nin hiçbir etkisi kalmadı. Birleşmiş Milletler kendi üzerine düşen ve yapması gereken işleri yapmayan bir kurumdur. Çünkü bir kontrol altında yönetiliyor, bu kontrolün de başka konulara kulak verdiğini görüyoruz. Bugün Suriye’nin içinde bulunduğu facianın önünü kesemeyen ve küresel güçlerin etkisinde olan bir Birleşmiş Milletler’den bahsediyoruz. Böyle bir Birleşmiş Milletler’den bir karar vermesin de artık beklemiyoruz.”