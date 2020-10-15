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Ermenistan'ın saldırılarına Dışişleri Bakanlığından kınama

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik devam eden saldırılarını kınadı.

15 Ekim 2020 Perşembe 16:02 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 16:15
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Dışişleri Bakanlığı tarafından Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Terter şehrine düzenlediği saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan’ın son olarak bugün Terter’e saldırısı sonucunda bir mezarlıkta düzenlenen cenaze töreninde bulunan sivil halktan üç kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi de yaralanmıştır" denildi.

Ermenistan’ın esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim’de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir. Bu son saldırıyla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye’nin can Azerbaycan’ın kahraman halkıyla dayanışması daimi ve tamdır" ifadelerine yer verildi.

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