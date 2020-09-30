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Ermenistan'ın Türk uçak ve SİHA iddiasına MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Ermenistan'ın resmi hesaplarından kendilerine karşı Türk uçaklarının ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulduğu, bunların kara propaganda olduğu belirtildi.

DHA30 Eylül 2020 Çarşamba 16:59 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 17:12
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA’larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır. Bunlar Ermenistan’ın karşısında Türkiye’nin olduğu algısı yaratarak arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir. Nitekim bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır. Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir" denildi.

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