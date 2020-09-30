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Ermenistan'a ''üst düzey'' darbe! Generallerin gizli toplantısı vuruldu

Azerbaycan ordusu, yüksek rütbeli Ermeni subayların toplandığı bir sığınağı imha etti.

star.com.tr30 Eylül 2020 Çarşamba 00:06 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 00:26
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Azerbaycan ordusunun isabetli bir saldırısı sonucunda, yüksek rütbeli Ermeni subayların toplandığı bir sığınak imha edildi.

Azerbaycan Basın Ajansı'nın (APA) bildirdiğine göre , askeri kaynaklar, saldırının Harop kamikaze İHA tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sığınakta bir general, birkaç albay ve diğer üst düzey Ermenistan Silahlı Kuvvetleri görevlilerinin bulunduğu belirtildi.

Askeri kaynaktan yapılan açıklamada, "Darbenin şiddeti, sığınaktan kimsenin kaçamadığını gösteriyor," ifadeleri kullanıldı.

star.com.tr

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