Terör örgütü YPG/PKK batılı ülkelere yalvarmaya gitti: Bize ihanet etmeyin

Suriye'de köşeye sıkışan PKK/YPG'yi temsil eden bir grup Washington-Paris-Londra hattında teröre koruyuculuk yapacak hamilerini arıyor. Bir süre önce ABD Başkanı Donald Trump’tan "ayak üstü vaatler" alan İlham Ahmed, Fransa'dan Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesi için yardım istemişti. ABD'li yetkililerin PKK/YPG'ye Esed rejimi ile anlaşmalarını tavsiye ettiğini söyleyen Ahmed, Defense Post'a yaptığı açıklamada Fransız yetkililerden "Washington'a danışmadan adım atamayız" cevabını aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre İlham Ahmed Washington, Paris ve Londra'da düzenlenen toplantılarda, "Bize ihanet etmeyin" diyerek batı ülkelerini teröre desteklerini çekmemeleri için ikna etmeye çalışıyor.

PKK/PYD/HDP LORDLAR KAMARASINDA

Terör örgütü YPG/PKK'nın uzantısı SDG'nin elebaşı İlham Ahmed ve HDP'li vekil Hişyar Özsoy, geçtiğimiz günlerde İngiltere Parlamentosu’nun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nda PKK elebaşı Öcalan için yapılan bir toplantıda boy gösterdi. Öcalan'a övgüler düzülen toplantıda HDP'li Özsoy Türkiye'yi aleyhine konuşma yaptı.