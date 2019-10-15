Terör örgütü YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı!

Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
- AA
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
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