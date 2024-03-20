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Eros'u tekmeleyerek öldürmüştü: Yeni gelişme

Başakşehir'de yılbaşı gecesi Eros adlı kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldürmesi sebebiyle İbrahim Keloğlan'a verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasına Cumhuriyet Savcısı itiraz edecek.

DHA20 Mart 2024 Çarşamba 13:55 - Güncelleme:
Eros'u tekmeleyerek öldürmüştü: Yeni gelişme
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Başakşehir'de bir sitede bakılan Eros adlı kedi, aynı sitede yaşayan İbrahim Keloğlan tarafından yılbaşı gecesi tekmelenerek öldürülmüştü. Keloğlan'a hükmün açıklanmasının geri bırakılması şeklinde verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası üst mahkeme tarafından bozulmuştu. Kararın bozulmasının ardından devam eden yargılamanın ilk duruşmasında Keloğlan bu kez 'Kasten hayvan öldürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp, hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı konuldu. Karar kamuoyu ve hayvanseverler tarafından tepkiyle karşılanırken, 18 Mart'ta Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye bir yazı göndererek gerekçeli karar yazıldıktan sonra karar aleyhine istinafa itirazda bulunacağını bildirdi.Dilekçede, "Usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir" denildi.

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