Ersan Şen bile kabul etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediklerini yapıyor

Ersan Şen, katıldığı yayında, yaklaşan yerel seçimler öncesinde muhalefetin içine düştüğü içler acısı hali eleştirdi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Türkiye'de yaşanan sorunların muhalefet eksikliğinden kaynaklandığını belirten Şen, "Hiç kendilerini kurtarmaya çalışmasınlar. Çok büyük zafer elde etmiş gibi bir de koltuk kavgasına düştüler" diye konuştu. Muhalefetin İstanbul'u unuttuğunu söyleyen Şen, "Cumhurbaşkanı atı alıp Üsküdar'ı geçiyor. Enflasyonu düşürüyorum diyor, memur maaşını 22 bin lira yapıyor. Sen istediğin kadar konuş." dedi.

"CUMHURBAŞKANI NE DEDİYSE YAPIYOR"



Ersan Şen, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede muhalefet yok kardeşim. Bütün bunların günahı muhalefetin boynunun üstünde. Hiç kendilerini kurtarmaya çalışmasınlar. Çok büyük zafer elde etmiş gibi koltuk kavgasına düştüler. İşte İstanbul'da koltuğu terk etmek isteyen İmamoğlu, ucuz yolla İstanbul'dan kaçıp gideyim genel başkan olayım olamazsam da mağduru oynayayım o derde düşmüş. İstanbul'u da unutmuşlar İstanbul unutulmuş durumda. İstanbul'da CHP'nin belediye başkan adayı kim söyleyebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı atı alıp Üsküdar'ı geçiyor. Enflasyonu düşürüyorum diyor, sen istediğin kadar söyle memur maaşını 22 bin lira yapıyor. Ne söylersen söyle hayat devam ediyor."