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Ersan Şen'den İmamoğlu'na: Yaptığı ucuz kahramanlık!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararı hakkında konuşan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, 'İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık.' ifadelerini kullandı.

16 Aralık 2022 Cuma 10:57 - Güncelleme:
Ersan Şen'den İmamoğlu'na: Yaptığı ucuz kahramanlık!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararını açıkladı.

TV100 ekranlarında konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen şunları ifade etti:

"İMAMOĞLU'NUN YAPTIĞI UCUZ KAHRAMANLIK"

"Sayın İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık. Millet bana kızacak. Hiç bir şeyin sonu değil. Daha bunun istinafı var, Yargıtay'ı var. Topluma yansıma nasıl, toplum bitirmiş. 2 yıl 7 ay 15 gün, bitti. Siyasi yasak geldi, kayyum tayin edildi. Bana bırak ya hoca diyorlar.

Belediye Başkanı olabilmenin şartları, Anayasa 76. maddede olduğu gibi milletvekilliğiyle aynıdır. Ama kesinleştiğinde, kasten işlediği iddia olunan suçtan mahkumiyeti aldığında anahtarı teslim edersin."

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