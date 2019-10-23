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Ersin Korkut kimdir? Ersin Korkut kaç yaşında, nereli?

Survivor 2019'un ilk yarışmacısı Ersin Korkut oldu. BKM Mutfak ekibi ile tanınan ve sempatik tavırlarıyla ünlenen Ersin Korkut, bu kez ıssız adada mücadele edecek. Tv8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışması kesinleşen ilk ismin Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen oyuncu Ersin Korkut olduğunu dile getirdi. Ersin Korkut hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Ersin Korkut kimdir? Ersin Korkut kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışması kesinleşen ilk ismin Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen oyuncu Ersin Korkut olduğunu söyledi. Survivor'ın ilk yarışmacısı Ersin Korkut hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 
ERSİN KORKUT KİMDİR? 
Ersin Korkut, 1977yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla1998 yılında İstanbul'a taşındı. Yılmaz Erdoğandayısının oğludur.
 
İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Korkut'un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.
 

 
İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve "Doktor Bu Ne?" repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Halleradlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı.
 
2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.
 
Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan ve de 2008 yılından beri yayınlanmakta olan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer almaktadır.
 
Ersin Korkut, Ekim 2015 ayında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.
 
2015 yılında çekilmeye başlayan senaryo ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'nın yaptığı "Ekşi Elmalar" filminde görüntü yönetmenliği Gökhan Tiryaki yaptı. Filmde Farah Zeynep Abdullah, Devrim Yakut, Fatih Artman, Ersin Korkut,Songül Öden, Şükran Ovalı rol aldı.
 

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