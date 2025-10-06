İSTANBUL 24°C / 16°C
  Ersin Tatar, zirve öncesi konuştu: Bir millet 3 devlet anlayışı yaygınlaşıyor
Güncel

Ersin Tatar, zirve öncesi konuştu: Bir millet 3 devlet anlayışı yaygınlaşıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, (TDT) Devlet Başkanları Konseyi'nin 12. Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerini her gün biraz daha ileriye götürdüğünü ifade eden Tatar, 'Bir millet 3 devlet anlayışı yaygınlaşıyor.' dedi.

AA6 Ekim 2025 Pazartesi 10:18 - Güncelleme:
Ersin Tatar, zirve öncesi konuştu: Bir millet 3 devlet anlayışı yaygınlaşıyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 6–7 Ekim'de Azerbaycan'ın Gebele kentinde yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi'nin 12. Zirvesi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

KKTC'NİN BİR KEZ DAHA KENDİ BAYRAĞI VE ANAYASAL ADI İLE TEMSİL EDİLECEK

Tatar, KKTC'nin TDT'de gözlemci üye olarak bulunmasının önemine dikkat çekerek, teşkilata üye ülkeler ile ilişkilerini geliştirdiklerini söyledi.

Jeopolitik ve jeostratejik olarak KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki kökleşen varlığının Türk devletleri için önemine vurgu yapan Tatar, TDT Devlet Başkanları Konseyi'nin 12. Zirvesi'nde KKTC'nin bir kez daha kendi bayrağı ve anayasal adı ile temsil edileceğini belirtti.

BİR MİLLET 3 DEVLET ANLAYIŞI

Tatar, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerini her gün biraz daha ileriye götürdüğünü anlatarak, "Bir millet 3 devlet anlayışı yaygınlaşıyor. Özellikle 2. Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan'ın KKTC'ye olan ilgisi bu anlayışın hem orada hem de KKTC'de pekişmesine yol açtı. Sadece Azerbaycan ile değil diğer birlik üyesi ülkelerle de ilişkilerimizi daha ileriye taşıma çabasındayız." ifadelerini kullandı.

