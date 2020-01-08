08.01.2020 10:13 - Güncelleme: 08.01.2020 10:13

Kuruluş Osman yayınlandığı ilk günden beri reyting sıralamasında birinci sıraya yerleşmeyi başardı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve Osman Gazi'nin hayatını anlatan dizi, Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olarak ekranlara geliyor. Bu sebeple Ertuğrul Bey geri dönecek mi? Kuruluş Osman Ertuğrul obaya ne zaman gelecek? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kuruluş Osman hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

ERTUĞRUL BEY GERİ DÖNECEK Mİ?

Kuruluş Osman'ın son bölümünde Osman Bey ve Dündar Bey'in yüzleştiği anlar ekranlara geldi. Son bölümün fragmanında ise Ertuğrul Bey'in obaya döneceğinden bahsedildi.Ertuğrul Bey'in Kuruluş Osman'a dönmesi bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN ERTUĞRUL OBAYA NE ZAMAN GELECEK?

Ancak Engin Altan Düzyatan'ın diziye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu. "Diziye dönmek ister misiniz?" sorusuna ise Düzyatan, "Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum" dedi.

ERTUĞRUL BEY NASIL VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı.

Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.

Kuruluş Osman dizisinde ise Ertuğrul Gazi'nin Konya'da olduğu ve burada görüşmeler yaptığı ilk bölümde Dündar Bey tarafından ifade edilmişti. Ertuğrul Gazi'nin obaya geri dönüş yapması söz konusu olursa bu karakteri kimin canlandıracağı da izleyiciler arasında tartışmaya neden olan konuların başında geliyor.